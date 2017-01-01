В Прикамье за 2,5 года планируют заменить около 500 лифтов

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Фонд капитального ремонта составил перечень оборудования, требующего замены в течение ближайших трёх лет. В список вошло порядка 500 лифтов по всему региону. У всех из них истёк срок службы.

Сейчас Фонд формирует конкурсную документацию. Все лоты будут разыграны на аукционах в 2018 году. Замена лифтового оборудования пройдёт до 2020 года.

По словам и.о. заместителя председателя Правительства Пермского края — руководителя Региональной службы по тарифам Антона Удальева, договоры с подрядчиками заключат сразу и на проектирование и на выполнение работ. Это сократит время на замену лифтов. Лифты будут заменять небольшими партиями для снижения нагрузки на подрядчиков и специалистов Ростехнадзора, которые перед вводом лифта в эксплуатацию должны производить его контрольный осмотр.

Отметим, по данным Фонда капремонта, на начало прошлого года в крае нормативный срок службы более 25 лет отработали порядка 30% лифтов — около 1500 лифтов. В целом по России, по информации Минстроя РФ, таких лифтов около 110 тыс. или 25,6% от общего количества.

Источник — пресс-служба администрации губернатора