Из-за Крестного хода в Свердловском и Ленинском районах ограничат движение транспорта

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Улицы перекроют 26 июля с 10:00 до 14:00 на время шествия, посвященного памяти преподобного Серафима Саровского. Ограничение коснётся всех видов транспорта кроме общественного.

Как сообщили в департаменте дорог и транспорта администрации Перми, движение транспорта будет ограничено на Комсомольском проспекте от Советской до Чкалова. Колонна будет двигаться по пешеходной аллее, поэтому движение будет перекрываться только на перекрестках на время прохождения колонны.

Также на время прохождения колонны перекроют движение на участке Комсомольского проспекта от Полины Осипенко до и Белинского и на перекрестке Героев Хасана с улицей Ординской. Кроме того, будет прекращено движение на проспекте Василия Васильева от Куйбышева до Героев Хасана и на улицах 1-я Бахаревская и Пристанционная на пути к храму в честь Казанской иконы Божией Матери.

Источник — пресс-служба администрации Перми