Госдума совершенствует механизмы обеспечения жильём детей-сирот

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Государственная дума РФ 17 июля приняла в третьем чтении законопроект об изменении в порядке обеспечения жильём детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Благодаря этим поправкам законные представители детей-сирот наделяются возможностью самостоятельно подавать заявления о включении детей в соответствующий список. Следующим этапом станет подготовка и утверждение правительством единого для всех регионов порядка учёта детей-сирот, подлежащих обеспечению жилыми помещениями.

Как отметила координатор партпроекта «Единой России» «Крепкая семья», первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева, необходимость принятия данной нормы вызвана тем, что дети-сироты, которые не состоят на учёте, могут решить вопрос получения жилья только в судебном порядке. «Если в течение трёх месяцев после исполнения ребенку 14-ти лет законный представитель не ставит его на учёт, к этому будут принимать меры органы опеки», — пояснила парламентарий.

Окунева также обратила внимание на ещё одну важную норму, согласно которой общее количество жилых помещений в виде квартир, предоставляемых детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в одном многоквартирном доме, устанавливается законодательством субъекта РФ и при этом не может превышать 25% от общего количества квартир в этом многоквартирном доме. «В практике есть случаи, когда органы власти субъектов РФ заселяют полностью дом детьми-сиротами. Это дети, которые были в трудной жизненной ситуации, они не полностью социализированы», — отметил депутат.

Кроме того, Госдума вносит изменения в 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Поправки сократят сроки приобретения жилья у физических лиц путём проведения запроса предложений (в том числе путём проведения запроса предложений в электронной форме). При этом сроки приобретения жилья сократятся примерно в три раза, что позволит очереди продвигаться быстрее.

«Очень важно, чтоб дети-сироты имели равные права независимо от места проживания, и конечно же, нормы закона и нормы постановления будут сводится к этому. Верное решение, что в одном многоквартирном доме детям-сиротам будет выделяться ограниченное количество квартир. Это будет способствовать их лучшей адаптации и социализации», — считает региональный координатор партпроекта «Крепкая семья» в Пермском крае Ирина Ермакова.

Нормы вступят в силу с 1 января 2019 года.