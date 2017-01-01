Прикамье поделится КОИБами с Башкортостаном

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В Единый день голосования на территории Пермского края комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) будут использоваться на 26 участках: в Березниках, Верещагино, Оханском, Соликамском и Чайковском городских округов и в части поселений Кунгурского района.

Ещё 166 КОИБов, по решению ЦИК РФ, будут временно направлены из Прикамья в Башкортостан на выборы в Курултай республики.

Напомним, 9 сентября в России пройдёт Единый день голосования. В Прикамье стартовали 183 муниципальные избирательные кампании. В частности, в преобразованных Гремячинском, Горнозаводском, Кизеловском, Краснокамском, Оханском и Чайковском городских округах состоятся выборы в городские думы первых созывов новых муниципальных образований.