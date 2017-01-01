Институт финансового уполномоченного после принятия федерального закона будет реорганизовываться

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В июне 2018 года президент Владимир Путин подписал закон о создании в России должности уполномоченного по правам потребителей финансовых услуг. Согласно тексту документа, финансовый омбудсмен будет защищать права заёмщиков кредитных учреждений, физических лиц. Также закон предусматривает создание системы урегулирования споров граждан с финансовыми организациями в досудебном порядке.

Сегодня, 19 июля, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Пермском крае Вячеслав Белов заявил, что институт финансового уполномоченного ещё будет реорганизовываться и в течение ряда лет будет администрироваться Центробанком РФ. По словам Вячеслава Белова, в Пермском крае сейчас есть финансовый омбудсмен и это Илья Георгадзе, с которым ранее было заключено соглашение о взаимодействии.

Отметим, Илья Георгадзе — бывший член молодежного парламента Пермского края, в 2012 году будучи главой Пермского банковского союза был назначен на должность финансового омбудсмена Пермского края. С сентября 2012 по февраль 2013 года владел 70% долями в электросетевой компании ООО «Нооген». В июне 2018 года Арбитражный суд Пермского края признал предпринимателя банкротом из-за долга в размере 137 млн рублей перед «Ноогеном».