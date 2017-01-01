Гипермаркет «ЛЕНТА» откроется на Бульваре Гагарина после реконструкции прилегающих улиц Для этого в Перми расширят улицу Патриса Лумумбы и увеличат пропускную способность улицы Макаренко и Бульвара Гагарина

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Скриншот Яндекс. Карты

Гипермаркет «ЛЕНТА» планировалось открыть в бывшем здании «Пермской ярмарки» ещё в декабре 2016 года, но сроки несколько раз переносились.

Объект не могли открыть из-за несогласованной схемы движения автотранспорта вокруг этого объекта. В настоящее время на повороте с улицы Патриса Лумумбы на Бульвар Гагарина заторы возникают даже, когда нет большого скопления автотранспорта перед торговым объектом.

Гипермаркет планируется открыть после реконструкции прилегающих дорог. Ранее в рамках Петербургского международного экономического форума вопрос о необходимости увеличения пропускной способности пермских улиц для благоприятных условия работы ритейлера обсуждался на встрече губернатора с представителями «ЛЕНТЫ».

По информации «Нового компаньона», после тщательного изучения улично-дорожной ситуации представители питерского ритейлера и администрация Перми договорились о расширении улицы Патриса Лумумбы и выполнении работ по увеличению пропускной способности улицы Макаренко и Бульвара Гагарина. Это позволит ввести объект в эксплуатацию, не создав проблем с организацией движения на этом участке.