Обзор пермской городской газеты «Пятница» от 20 июля

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Трамвай мечты. Пермский городской электротранспорт ждёт масштабная реновация.

Время требует перемен. В Пермском крае идёт широкое обсуждение пенсионных изменений.

За кофе в «образцовый» киоск. В Перми первых клиентов принял типовой нестационарный торговый объект.

В интересах каждого. Пермяки выбрали будущий облик Дворца молодёжи.

За что платим? С самыми горячими вопросами в сфере ЖКХ продолжает знакомить эксперт газеты «Пятница» Ольга Колоколова.

«Оперение» согреет и возвысит. В Перми прошёл всероссийский фестиваль студий творческого развития Константина Хабенского.

Бежим вместе! До старта второго Пермского международного марафона остаётся ровно 50 дней.

Реалии пенсионной реформы. Россиян ждёт увеличение периода трудоспособности.

С заботой о себе и природе. В Перми по проекту «Здоровое будущее» подрастающее поколение учат бережно относиться к своему здоровью и окружающей среде.

Память на все времена. В архиве Перми подвели итоги акции «Подари городу историю».

KAMWA стартует ярко и вкусно. Тринадцатый фестиваль — не повод для суеверий.

Газета «Пятница» выходит тиражом 120 тыс. экземпляров и распространяется бесплатно.

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