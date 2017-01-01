Перми зададут вектор компактного города

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Вчера, 18 июля, на Московском урбанистическом форуме губернатор Пермского края Максим Решетников выступил в качестве спикера сессии «Стандарт урбанизации. Как регулируется городское развитие?».

Глава региона представил проект «Пермь — 300 лет на Каме». Он согласился с тезисом министра по делам городов Бразилии Алехандро Балди о «расползании» современных городов, которое приводит к увеличению расходов на инфраструктуру, и подчеркнул, что Перми будет задан вектор компактного города. По мнению Максима Решетникова, для этого нужно единое понимание совместного развития города у краевых и муниципальных властей, а также понятное и прозрачное финансирование.

Помимо реализации крупных проектов также требуется решать локальные вопросы, с которыми жители сталкиваются ежедневно. По словам губернатора, тренд здесь задают федеральные программы, в частности, формирование комфортной городской среды и устранение цифрового неравенства.



Источник — пресс-служба администрации губернатора Пермского края

