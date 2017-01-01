Глава Прикамья попросил предсказуемости в межбюджетных отношениях для регионов

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17 июля в Москве состоялось заседание Правительственной комиссии по региональному развитию.

На заседании обсуждались подходы к распределению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов России на 2019 год и на плановый период до 2021 года. Речь также шла о методике оценки эффективности налоговых льгот субъектов и муниципальных образований и методике распределения дотаций в целях стимулирования роста налогового потенциала по налогу на прибыль организаций в 2018 году.



Глава Пермского края Максим Решетников попросил о плавном переходе к новым моделям финансирования. По его словам, важно дать субъектам время на адаптацию. При этом губернатор отметил, что негативные тенденции по дальнейшему выравниванию финансирования для регионов временно остановились.



Источник — пресс-служба администрации губернатора Пермского края

