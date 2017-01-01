Максим Решетников вошёл в президиум Госсовета Кроме него в президиум вошли ещё семь глав регионов

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Вчера, 18 июля, президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение «О президиуме Государственного совета Российской Федерации».

В распоряжении говорится, что в состав президиума вошли губернатор Пермского края Максим Решетников, губернатор Калининградской области Антон Алиханов, врио главы Дагестана Владимир Васильев, губернатор Челябинской области Борис Дубровский, губернатор Тульской области Алексей Дюмин, губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко, глава Адыгеи Мурат Кумпилов и глава Бурятии Алексей Цыденов.

Отметим, согласно Указу президента о «О Государственном совете Российской Федерации» от 1 сентября 2000 года, президиум формируется для решения оперативных вопросов и рассматривает план работы Госсовета, а также повестку дня его очередного заседания и материалы к заседанию. Персональный состав президиума определяется президентом и подлежит ротации один раз в полгода. Членами Государственного совета являются председатель Совета Федерации, председатель Государственной Думы, полномочные представители президента в федеральных округах, руководители высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации и руководители фракций в Государственной Думе.