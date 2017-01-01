В Перми в этом году комплексно отремонтируют более 90 дворов

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Всего в рамках федеральной программы «Формирование современной городской среды» в 2018-2022 годах в Перми комплексно отремонтируют 765 дворовых территорий, которые охватывают 986 жилых домов. В этом году работы пройдут в 92 дворах города (225 домов).

По информации Региональной службы по тарифам, в этом году в крае планируется благоустроить 106 общественных пространств, более 400 дворов и шесть парков. Комплексный подход позволяет благоустроить дворовую территорию сразу для 3-4 домов. Таким образом, количество получателей этой программы увеличивается в разы.

Основной перечень работ по благоустройству дворов финансируется за счет федерального, краевого и муниципального бюджетов. Это ремонт дворовых проездов, освещение, установка скамеек и урн, оборудование парковок и обустройство тротуаров. Кроме того, утвержден дополнительный перечень работ, благодаря которому можно выполнить работы, связанные с обеспечением доступности маломобильных групп населения. Все вопросы по благоустройству дворов собственники решают и утверждают на общих собраниях.

Сейчас собственники помещений домов, отобранных для включения в муниципальную программу, готовят дизайн-проекты дворовых территорий, выявляют потребности жителей с ограниченными возможностями передвижения, обсуждают виды работ, проводят отбор подрядчиков и утверждают их на общем собрании собственников помещений многоквартирных домов.

До конца прошлой недели районные администрации Перми принимали заявки на предоставление субсидии на благоустройство дворов. Сейчас заключаются договоры на получение этих субсидий. Завершить все ремонтные работы планируется в сентябре. Контролировать ход ремонта дворов жители Прикамья могут через портал «Управляем вместе».

Источник — пресс-служба администрации губернатора