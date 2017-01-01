Третий квартал может оказаться благоприятным периодом для покупки жилья в Перми

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Риэлторов и профессионалы пермского рынка недвижимости считают, что в III квартале жильё подорожает или цены не изменятся

Портал Domofond.ru провёл исследование «индекс настроений» среди риэлторов и профессионалов рынка недвижимости. Почти 38% опрошенных в Перми считают, что в ближайшие три месяца цены на жильё повысятся, 42% — что не изменятся, и 20% — понизятся.

При этом 53% респондентов думают, что следующие три месяца будут «скорее удачными» для покупки жилья. Ещё 23% назвали этот период «благоприятным», 17% — «скорее неблагоприятным» и 6% — «неблагоприятным».

Также 48% опрошенных уверены, что в июле-сентябре ипотечные ставки не изменятся. Ещё 39% думают, что наоборот понизятся, и 13% — что повысятся.

Отметим, что в среднем по России большинство опрошенных не ожидают изменений на рынке недвижимости — такой ответ выбрали 47% опрошенных. Ждут повышения цен на квартиры и дома 33% респондентов, а 19% — снижения.

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