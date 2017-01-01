В Мотовилихинском районе дисквалифицировали директора управляющей компании

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Прокуратура проверила, как ООО «Управляющая компания «ТЕХКОМФОРТ» соблюдает жилищное законодательство. В управлении этой УК находятся 97 многоквартирных домов.

В ходе проверки расчётов за поставленные топливно-энергетические ресурсы прокурор потребовал от руководства управляющей компании предоставить соответствующие сведения и документы. Однако УК эти требования проигнорировала, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

За невыполнение законных требований прокурора в отношении ООО «УК «ТЕХКОМФОРТ» и его генерального директора возбудили дела об административном правонарушении. Так как в апреле 2018 года ООО «Управляющая компания «ТЕХКОМФОРТ» и его руководитель уже дважды привлекались к ответственности за аналогичные правонарушения, Мотовилихинский районный суд оштрафовал юридическое лицо на 70 тыс. руб. и дисквалифицировал его директора сроком на один год.