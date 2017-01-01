На планировку территории под ТПУ «Пермь-2» могут выделить 8,9 млн рублей

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Губернатор Пермского края 16 июля внёс в Заксобрание проект поправок в бюджет на 2018-2020 годы.

В частности, предлагается выделить в 2018 году 8,9 млн руб. из краевого бюджета на разработку документации по планировке территории микрорайона ДКЖ площадью 126 га и федерального земельного участка площадью 31 га на улице Локомотивной. Это требуется для строительства транспортно-пересадочного узла Пермь-2 и единой улично-дорожной сети по улице Строителей, Трамвайной и Татьяны Барамзиной.

Поправки к бюджету предполагается рассмотреть в первом чтении на пленарном заседании Заксобрания уже в августе.

Напомним, проект ТПУ «Пермь-2» предполагает объединение железнодорожного и автомобильного вокзалов и создание эффективной транспортной развязки.

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться