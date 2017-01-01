В закон «О защите прав потребителей» вносят поправки, касающиеся интернет-торговли

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Поправки инициированы депутатами фракции «Единая Россия».

«С принятием поправок в закон «О защите прав потребителей» в части усиления защиты прав потребителей, приобретающих товары и услуги через интернет, будет сделан очередной шаг на пути к более цивилизованному рынку онлайн-торговли. Этот закон защитит граждан», — считает заместитель председателя комитета Государственной думы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, координатор проекта партии «Единая Россия» «Локомотивы роста» Денис Кравченко.

Парламентарий пояснил, что сегодня в интернете действуют товарные агрегаторы, которые, по сути, являются посредниками между продавцом и покупателем услуг и товаров. То есть эти агрегаторы фактически не несут никакой юридической ответственности за то, что они продают потребителям. В этой связи законопроект вводит понятие «агрегатор товаров и услуг» для владельцев сайтов, на которых есть информация о товаре или услуге, а также возможность заказать их у стороннего поставщика и произвести предварительную оплату.

Согласно рассмотренным во втором чтении поправкам, агрегаторы станут полноценными участниками договора об оказании услуг. «Покупатель сможет взыскать средства в случае, если он получит некачественные товары (услуги) или будут нарушены соответствующие сроки в течение 10 календарных дней со дня предъявления потребителем такого требования», — добавил парламентарий.