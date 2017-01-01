Приставы на 15 суток закрыли «Чайковский театр драмы и комедии» Руководство театра не исправило нарушения пожарной безопасности

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Судебные приставы на 15 суток приостановили деятельность «Чайковского театр драмы и комедии» за то, что в самом здании театра и нежилом помещении, принадлежащему ему, не устранили ранее выявленные нарушения пожарной безопасности.

В здании театра покрытие сцены не оборудовано установками пожаротушения, кресла в зрительном зале не прикреплены к полу, отделку потолка не подвергали со всех сторон огнезащитной обработке, и не проверили качество огнезащитной обработки деревянной обрешётки и металлических стропил кровли здания. В нежилом помещении допущено размещение в цокольном этаже складских помещений, не обеспечено исправное состояние автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре и т. д.

На судебном заседании художественный руководитель театра признал вину в совершении правонарушения, пояснив, что нарушения правил пожарной безопасности не устранены в связи с недостаточным финансированием, сообщает пресс-служба УФССП России по Пермскому краю.

В итоге Чайковский районный суд приостановил деятельность театра на 15 суток. Здание театра и помещения опечатали