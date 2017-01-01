В Перми очистят Мотовилихинский пруд и берега малых рек

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Управление экологии и природопользования администрации Перми начало очистку береговых полос рек Большая и Малая Мотовилиха, Егошиха, Заборной, а также Мотовилихинского пруда — всего порядка 13 км.

Помимо прочего, в ходе работ из Мотовилихинского пруда извлекут иловые отложения. Это поспособствует значительному улучшению экологического состояния и оздоровлению экосистем пруда. Последний раз такая расчистка пруда проводилась в 2000 году.

Отметим, историко-природный комплекс «Мотовилихинский пруд» имеет официальный статус особо-охраняемой природной территории. Это не только памятник культуры, но и излюбленное место отдыха пермяков. Территория вокруг пруда также несёт экологическую ценность, так как там обитают редкие околоводные виды птиц.

Источник — пресс-служба администрации Перми