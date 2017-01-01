Сети «Красное и Белое» запретили продавать сигареты рядом со школами и детскими садами

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Арбитражный суд Пермского края поддержал краевое УФАС в споре с ООО «Бета Пермь» (сеть магазинов «Красное и Белое»), которое пыталось через суд отменить предупреждение антимонопольного органа. Ранее УФАС установило, что более 30 магазинов незаконно продавали табачные изделия на расстоянии менее 100 метров от школ и детских садов.

Просьба проверить действия ООО «Бета Пермь» поступила от конкурентов компании, которые соблюдали предусмотренные законом запреты. Специалисты УФАС проверили расстояние между образовательными учреждениями и точками продаж «Красное и Белое» с помощью сервиса 2ГИС и в марте 2018 года выдали компании предупреждение о недопущении недобросовестной конкуренции.

Теперь сеть должна прекратить продавать табачную продукцию в магазинах рядом со школами и заплатить в федеральный бюджет штраф в размере 4 тыс. руб., сообщает пресс-служба краевого УФАС.