КСП: В Перми на снос аварийных муниципальных объектов потребуется 39 лет В Перми пустует две трети объектов недвижимости, стоящие на балансе города

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Ижевская, 23. Скриншот Яндекс. Карты

Контрольно-счётная палата Перми проверила, как власти города распоряжаются пустующими зданиями и нежилыми помещениями, которые находятся в собственности муниципалитета. Выяснилось, что городу принадлежат 1135 пустующих объектов недвижимости или 68,7 % от всех объектов недвижимости муниципальной казны. При этом почти половина из них (47,7%) не используется уже более семи лет. Это приводит к недополучению доходов в бюджет, а также может привести к разрушению или даже утрате объекта.

По расчётам КСП, если бы администрации города передала в аренду 101 объект, которые пустуют более трёх лет, доходы бюджета города Перми могли составить 27,4 млн руб. в год. Также 39 отдельно стоящих зданий частично разрушены либо являются аварийными и рекомендуются к сносу. Учитывая, что на протяжении последних трёх лет в Перми ежегодно сносили только по одному такому объекту, по оценке Контрольно-счетной палаты города Перми, на снос всех непригодных к эксплуатации объектов потребуется 39 лет.

Также в ходе проверки было выявлено, что 19 объектов, числящихся пустующими, используются незаконно. Доходы бюджета города от платы за их использование могли бы составить 3,4 млн руб. в год. Ещё 2,4 млн руб. городская казна могла бы получать за аренду земельных участков на улице Ижевская, 23 и Пушкина,113 АА. При этом объект муниципального имущества на Ижевской, 23 литер Г2 был незаконно уничтожен неустановленными лицами.

В своём отчёте КСП отмечает, что в городе не проводятся мероприятия по изъятию муниципального имущества из незаконного использования и взысканию платы. Также было обнаружено, что охранные компании, которые должны были следить за муниципальным имуществом, допускают нарушения условий контрактов. Регламент, устанавливающий порядок взаимодействия департамента имущественных отношений и МКУ «Содержание муниципального имущества» по выселению из самовольно занятых помещений, требует доработки.

По результатам проверки КСП выработала предложения администрации Перми по устранению выявленных нарушений и недостатков и повышению эффективности распоряжения муниципальным имуществом. Своё заключение Контрольно-счётная палата направила в Пермскую городскую Думу, администрацию города и прокуратуру.