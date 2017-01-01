«Управляй!» своим бизнесом и открывай новые возможности вместе с «МегаФоном»

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«МегаФон» запустил новую линейку тарифов для корпоративных клиентов «Управляй!». Это первый на рынке тариф-конструктор, созданный на основе анализа больших данных и конкретных потребностей бизнеса. Тарифы новой линейки позволяют выбрать нужный объём услуг связи в зависимости от ежедневных задач каждого сотрудника. Впервые на российском рынке пользователям корпоративного тарифа стал доступен кешбэк — накопленные бонусы можно потратить на подключение дополнительных услуг.

В результате масштабного исследования более чем миллиона корпоративных абонентов «МегаФон» создал новую линейку тарифов, которая учитывает реальные потребности клиентов с разным размером и типом бизнеса. На основе анализа больших данных оператор выделил четыре модели потребления и разработал четыре соответствующих им тарифа: для руководителей бизнеса («Управляй! Руководитель»), для ключевых сотрудников («Управляй! Менеджер»), для сотрудников, проводящих большую часть времени на рабочем месте («Управляй! Специалист»), а также для тех, кто большую часть времени находится вне офиса («Управляй! Эксперт»).

Наряду с традиционными услугами, включенными в каждый из тарифных планов — пакеты минут, трафика и СМС, — новая линейка обладает рядом отличительных преимуществ:

Гибкость настройки в рамках выбранной абонентской платы. Исходя из потребности корпоративных клиентов максимально упростить процесс выбора тарифа и одновременно иметь возможность индивидуальной настройки параметров, «МегаФон» создал самый продвинутый на рынке тариф-конструктор: теперь клиент может максимально легко выбрать один из рекомендованных тарифов для каждой категории сотрудников, а также, при необходимости, индивидуально настроить необходимое соотношение «минуты-гигабайты», оставаясь в рамках выбранной абонентской платы.

Бесплатные входящие звонки в Европе. Основываясь на потребностях ключевых сотрудников компании, в тарифы «Управляй! Менеджер» и «Управляй! Руководитель» включены входящие звонки в Европе. Это поможет оставаться на связи и принимать важные звонки без риска перерасхода лимита на связь.

Интернет-сервисы с обнуленным трафиком. Учитывая специфику работы разных категорий сотрудников, в каждый из четырёх тарифов включён безлимитный трафик на необходимые для современного бизнеса сервисы, пользоваться которыми можно без дополнительной платы. Среди них — мессенджеры, почта, облачные хранилища, навигация. В тарифе «Управляй! Руководитель» дополнительно обнулен интернет-трафик на соцсети.

Сервисы для бизнеса. Ориентируясь на необходимость хранения и быстрого доступа к большому объему информации, в тарифы «Управляй! Менеджер» и «Управляй! Руководитель» включено «Мобильное облако», позволяющее хранить персональные и коммерческие данные в защищённом облаке, доступном с любого устройства. Также, учитывая важность защиты всей информации при ведении деловой переписки и решении бизнес-вопросов по электронной почте с мобильных устройств, в тарифы включён новый сервис «МегаФон.Антивзлом»

Кэшбэк. Ориентируясь на желание клиентов инвестировать в развитие бизнеса, «МегаФон» первым на рынке корпоративных тарифов возвращает клиентам 7% от ежемесячных затрат на абонентскую плату тарифов линейки «Управляй!». Клиенты могут потратить кэшбэк на дополнительные услуги для развития своего бизнеса: «МегаФон.Таргет», «Виртуальная АТС», «Контроль кадров». При этом полученный кэшбэк не сгорает, а накапливается ежемесячно. В дальнейшем «МегаФон» планирует расширять спектр возможностей для использования накопленного кешбэка, дополняя программу собственными и партнерскими решениями.

Персональный бюджет. Учитывая желание сотрудников пользоваться услугами, за которые работодатель платить не готов, «МегаФон» включил в линейку сервис «Персональный бюджет». Теперь сотрудник сможет самостоятельно подключать необходимые дополнительные услуги, оплачивая их со своего персонального счёта. Так, сотрудники, подключенные к корпоративному тарифу, смогут использовать мобильный телефон и для личных нужд — это избавит от необходимости заводить несколько сим-карт и телефонов.

Вы можете связаться с менеджером компании Олегом Акчулпановым по телефонам: 89678787870, 2046312. Адрес: Екатерининская, 32а, 208 каб.

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