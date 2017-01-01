В Перми начался суд над бывшим замминистра здравоохранения

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Его обвиняют в мошенничестве в крупном размере

В Орджоникидзевском районном суде Перми начался судебный процесс над бывшим замминистра краевого здравоохранения Павлом Штэфаном. На сайте суда сообщается о том, что следователи его обвиняют по ч.3 ст.158 УК РФ «мошенничество в крупном размере с использованием служебного положения».

По версии следствия, в 2015-2016 годах Павел Штэфан получал денежные переводы по 30 тыс. руб. от начальника бюро судмедэкспертизы Александра Онянова за покровительство в рабочих делах. Всего за всё это время чиновник получил более 400 тыс руб., но никакого покровительства не оказал, сообщает РБК-Пермь.

Со своей должности Павел Штэфан был уволен в 2016 году. Александр Онянов также покинул пост начальника бюро судмедэкспертизы.