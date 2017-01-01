Учебно-методический центр по гражданской обороне и ЧС Пермского края уличили в незаконной организации общежития Для проживания иногородних студентов использовались нежилые «комнаты отдыха»

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Контрольно-счётная палата Пермского края во время проверки краевого учебно-методического центра по гражданской обороне и ЧС обнаружила, что в 2016-2017 годах четыре нежилых помещения с назначением «комната отдыха» общей площадью 59,4 кв.м использовались в качестве общежития для студентов центра, приехавших на обучение из других муниципалитетов. Причём, за проживание с них бралась плата в размере 600 руб. в сутки. В результате в 2016 году за данный вид услуги учреждение получило доход в размере 758,1 тыс. руб., а в 2017 году — 498 тыс. руб.

Так как по законодательству для проживания студентов можно использовать только помещения, зарегистрированные как общежития, полученный центром доход считается необоснованным. В связи с КСП рекомендовала учреждению дополнительного профессионального образования устранить нарушения и решить вопрос, связанный с предоставлением платных услуг по сдаче комнат иногородним студентам.

Отметим, сейчас на сайте центра говорится, что иногородним слушателям учебный центр может предложить «гостиничные номера, находящиеся в том же здании, где проходит обучение».

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