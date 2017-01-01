Пермские «Стальные Тигры» одержали две победы и вышли в Кубок Регионов

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Пермская команда по американскому футболу «Стальные Тигры» провела две игры на выезде с клубом «Волки» (Астана) и «Челябинскими Танками» (Челябинск). В итоге пермская команда одержала победу в обоих матчах. Игра с казахстанской командой завершилась со счётом 41-0, а с командой из Челябинска — 51-7, сообщает пресс-служба «тигров».

Таким образом, пермские «Стальные Тигры» обеспечили себе участие в Кубке Регионов, который пройдёт в Перми 4-5 августа. В турнире примут участие четыре лучшие региональные команды страны. Победитель Кубка Регионов выходит в полуфинал чемпионата России и получает право на своём поле принять решающий матч плей-офф.

Напомним, в прошлом году турнир принимал Ростов. Тогда «Стальные Тигры» стали обладателем Кубка регионов и завоевали звание лучшей региональной команды страны 2017 года.