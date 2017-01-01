В Пермском крае на наличие дефектов обследуют более двухсот мостов

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Фото: teron.ru

Вчера, 16 июля, КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта» Пермского края подвело итоги четырёх аукционов на право проведения работ по обследованию технического состояния мостов и мостовых переходов на территории региона. Общая максимальная цена контрактов составила более 7,37 млн руб.

Всего в Прикамье предстоит обследовать 258 дорожных объектов общей протяженностью почти 16 км. Это ежегодный плановый осмотр, который должен выявить возможные дефекты и повреждения, нанесённые весенним паводком.

В аукционах приняли участие только две компании — пермские ООО «Специализированное предприятие Автодорожные мосты» и ООО «Научно-производственная фирма «Стройэксперт». В итоге победителем по первым двум лотам стало «Специализированное предприятие Автодорожные мосты». Оно проверит техническое состояние 139 объектов общей протяженностью 5,8 км за 3,17 млн руб. Победителем по оставшимся и более дорогим лотам признали «Научно-производственную фирму «Стройэксперт». Компания обследует 119 мостов протяженностью почти 10 км на наличие дефектов за 4,01 млн руб.

Работы требуется выполнить в течение 150 дней со дня подписания контракта.

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