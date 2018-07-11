«Амтек» оспорит в суде решение Роспотребнадзора приостановить продажу воды в киосках

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16 июля Арбитражный суд Пермского края принял к производству исковое заявление ООО «Амтек» к Управлению Роспотребнадзора по Пермскому краю.

ООО «Амтек» просит признать незаконным распоряжение Управления Роспотребнадзора No 1375 от 11.07.2018 года о проведении внеплановой проверки качества продаваемой воды в киосках. Рассмотрение спора в предварительном судебном заседании арбитражного суда первой инстанции и судебное разбирательство по существу назначено на 15 августа.

Кроме того, ООО «Амтек» требовал принять обеспечительные меры в виде запрета любым лицам проводить проверки данного общества во исполнение распоряжения главы Роспотребнадзора. Но суд оставил это заявление без удовлетворения.

Напомним, ранее Мотовилихинский районный суд Перми приостановил продажу питьевой воды «Новолядовская» в киосках-«бочках», которую осуществляло ООО «Амтек». Продажа приостановлена в пяти точках города: на бульваре Гагарина, 32, 39 и 95, ул. Техническая, 8 и Ушинского, 9 сроком на 30 суток, начиная с 5 июля. Решение суда принято на основании материалов проверки, проведённой прокуратурой Мотовилихинского района города и управлением Роспотребнадзора по Пермскому краю.

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