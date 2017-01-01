На Соборной площади пройдёт Итальянский фестиваль музыкальных фильмов

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С 26 по 29 июля на Соборной площади (Комсомольский проспект, 1) в Перми состоится Итальянский фестиваль музыкальных фильмов.

Основную программу Итальянского фестиваля музыкальных фильмов составят лучшие постановки и концерты двух ведущих итальянских театров — Teatro alla Scala и Teatro di Torino. В рамках мероприятия пермяки смогут увидеть на большом экране нашумевшую оперную постановку Театра ла Скала «Андре Шенье», фильм-концерт Аль Бано Карризи и Ромины Пауэр, редкую постановку Дж. Россини «Сорока-Воровка», «Ромео и Джульетту» Кенетта Макмиллана, концерт для Милана с участием Денисом Мацуевым. Планируется, что также в Пермь приедет художник-мультипликатор Федерико Фьеччони. Кроме того, на фестивале выступят солисты Пермского театра оперы и балета и Камерный оркестр «Орфей».

Организаторами предусмотрена и детская программа. Днём на Соборной площади будут включать песни в исполнении участников фестиваля Zecchino d’Oro, «на котором выросло несколько поколений итальянцев».

Фестиваль будет проходить с 14.00 (26 июля — с 13.00) до 23.00. Вход на мероприятия — свободный.

Итальянский фестиваль музыкальных фильмов (0+) проводится в сотрудничестве с ВГТРК Италии RAI в рамках проекта «Пермский период. Новое время».

Программу фестиваля можно посмотреть на www.festivalitaly.tilda.ws

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