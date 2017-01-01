В Прикамье заброшенные здания проверят на наличие угрозы для здоровья и жизни детей

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Пермский край присоединился к всероссийской акции «Безопасность детства», которая проходит с 1 июля до 31 августа 2018 года. Инициатором акции выступила уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребёнка Анна Кузнецова.

Акция направлена на предупреждение происшествий с несовершеннолетними в период летних каникул, выявление объектов, угрожающих их жизни и здоровью. В рамках акции представители общественности посетят с проверкой места массового пребывания несовершеннолетних, такие как парки, скверы, пляжи, детские и спортивные площадки, дворовые территории и неохраняемые объекты (заброшенные и недостроенные здания, сооружения) с целью выявления факторов, угрожающих их жизни и здоровью.

Информацию обо всех выявленных объектах, представляющих опасность, передадут в заинтересованные ведомства, сообщает пресс-служба краевого ГУ МВД.

Чтобы сообщить об опасностях, которые могут угрожать жизни и здоровью ребенка, Уполномоченным по правам ребенка в Пермском крае открыта «горячая линия» (342) 235-15-95. Также сообщение можно отправить через форму обратной связи на сайте http://www.perm-deti.ru (с пометкой «Безопасное детство»).