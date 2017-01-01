Суд отказал бывшему главе краевого минстроя в восстановлении в должности

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Вчера, 16 июля, Свердловский районный суд вынес решение по иску Сергей Филимонов к краевым властям.

Как сообщили «Новому компаньону» в суде, судья отказал бывшему и.о министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края в удовлетворении иска.

Напомним, первый заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края Сергей Филимонов был назначен исполняющим обязанности министра летом 2016 года и пробыл в этой должности, предположительно, до января 2017 года. После отставки правительства Сергей Филимонов вновь вернулся на должность заместителя руководителя ведомства. В феврале 2018 года бывшего руководителя вывели за штат министерства, при этом контракт с ним не был расторгнут. По информации «КоммерсантЪ-Прикамье», Сергей Филимонову предложили уволиться по собственному желанию, однако тот якобы был готов уйти только по сокращению, чтобы получить компенсацию.

В итоге Сергей Филимонов подал в суд на правительство Пермского края и министерство строительства, чтобы тот разрешил их спор и признал ненормативный акт недействительным. 12 июля Свердловский районный суд объединил оба иска в одно производство.