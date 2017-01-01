«Парма» усилилась двумя форвардами Пермский баскетбольный клуб подписал в свой состав двух новых форвардов — 26-летнего Эйгирдаса Жукаускаса из Литвы и 22-летнего американца Рашарда Келли

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Контракт с литовским форвардом рассчитан на два года. Свою профессиональную карьеру Эйгирдас начал в 2010 году и с тех пор успел поиграть в литовских и французских клубах. Сезон 2017/2018 новобранец «Пармы» провёл в литовском BC «Prienai» со средними показателями 13.2 очков и 5.7 подборов за игру.

Главный тренер «Пармы» Николайс Мазурс:

«Эйгирдас — игрок разносторонний, креативный с бойцовским литовским характером. Он хочет выигрывать и знает, как это сделать, при этом он все ещё полон желания развиваться и прогрессировать. В основном, он играет на позициях 3-4 номера, но в юности имел опыт разыгрывающего, что лишь подчеркивает его универсальность. К тому же, этот игрок настоящий профессионал и отличный человек».

Контракт с Рашардом Келли рассчитан на год. Рашард выпускник университета Wichita State (NCAA), где он провел предыдущие 4 года своей карьеры. В своем выпускном сезоне он набирал 5.6 очков в среднем за игру и собирал по 7,6 подборов при 2.5 результативных передачах, сообщает пресс-служба пермского баскетбольного клуба.

«Во-первых, сразу стоит отметить, что Рашард — командный игрок. Результат команды он ставит выше индивидуальных достижений. Он играет на обеих сторонах площадки и делится мячом с партнерами по команде. Также, Рашард — цепкий защитник, а его универсализм дает возможность закрывать несколько позиций на площадке. Его игровые качества помогут нам добыть нужные и важные победы», — отметил Николайс Мазурс.

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