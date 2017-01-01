Во время раскопок в Оханском районе нашли бивень трогонтериевого слона Палеонтологи будут вести раскопки до 24 июля

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Фото: Вконтакте

9 июля в Оханском районе, в селе Казанка вновь начались поиски останков трогонтериевого слона. На этой неделе палеонтологи обнаружили крупный бивень трогонтериевого слона. «Судя по диаметру бивня, который составляет 20 сантиметров, мы можем сказать, что мамонт был самцом», — сообщил руководитель экспедиции Евгений Мащенко.

Находку привезут в Пермский краеведческий музей в деревянной коробке, тщательно обработанной монтажной пеной. О том, когда эту находку покажут посетителям музея, пока неизвестно, сообщает пресс-служба музея древностей.

Напомним, Пермский краеведческий музей ведёт раскопки в Оханском районе с 2010 года. Тогда были найдены останки первого степного мамонта. Останки второго нашли там же в 2016 году. Этот трогонтериевый слон оказался старше своего предшественника в два раза. По итогам прошлогодних раскопок было найдено 50% скелета трогонтериевого слона. На данный момент в музее уже хранятся позвонки, челюсть и куски бивней степного мамонта. Палеонтологи будут вести раскопки до 24 июля

Трогонтериевый слон или, как его ещё называют, степной мамонт жил более 500 тыс. лет назад. Его рост достигал 4,7 метра, вес около 10 тонн. Длина бивней могла доходить до 5 м, однако они были не столь закрученными, как у более позднего шерстистого мамонта.