Обзор пермского еженедельника «Новый компаньон» от 17 июля

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Полистать

Рем! Путь! Марш! Пермские музеи переедут в заводские цеха.

Урбанистический интенсив. Участники Школы главного архитектора помечтали о будущем Перми.

«Эти травмы он получил в ходе падения». Александр Телепнёв и Сергей Ванкевич запутались в показаниях по делу о нанесении побоев DJ Smash.

«Нам нужно воспитывать своих футболистов». Главный тренер и начальник возрождённого клуба «Звёзда» — о новой концепции развития пермского футбола.

Юрист не для «галочки». Как определить, какое юридическое сопровождение нужно компании? Колонка руководителя ООО «Межрегиональный центр юридических услуг» Ольги Чулаковой.

Технопарк пермского периода. Из чего складывается успешный проект создания технопарка — обзор российской и мировой практики.

Татьяна Миролюбова: Перми нужна реновация промышленных зон. Председатель комитета по промышленности, экономической политике и налогам краевого парламента — о встраивании промзон в комфортную городскую среду.

Будевейн Альмекиндерс: Не нужно всё увешивать дорожными знаками. Сооснователь архитектурного бюро OKRA в Нидерландах — о том, что такое «здоровый город».

Фильмы, которые стоит рассматривать. Как сориентироваться в главном конкурсе фестиваля «Флаэртиана-2018».

Тринадцатая КАМWА — ещё чудеснее, чем раньше. Фестиваль современных этнических культур пройдёт в Хохловке с 27 по 29 июля.

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться