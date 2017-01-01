В Перми появилось граффити с изображением тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Фото: Вконтакте

Изображение главного тренера российской футбольной сборной Станислава Черчесова появилось на стене хостела в Перми на ул. Крисанова, 47. Автором арт-объекта стал уличный художник Андрей Миляхов. Свою работу он посвятил успешному выступлению сборной России на чемпионате мира по футболу-2018. На создание граффити Миляхову потребовалось два дня.

Фотографии своего граффити в социальных сетях автор сопроводил стихами:

Как обещал, так выставляю,

Героя игровых полей,

Того, кого не забываем,

Кто сделал наш футбол смелей.

Стереотип кто смог разрушить,

Что, наши игроки слабы,

Что, никогда сильны не будут,

Не станут звездами страны.

Черчесов, тренер, да красава,

Как пишут часто мужики,

Мы дарим арт-объект на Каме,

Ему, царю, крутой игры.

Станислав Черчесов в 2013-2014 годах тренировал пермский «Амкар». Примечательно, что уличные портреты главного тренера сборной России появились и в других российских городах. Изображения можно найти, например, в Санкт-Петербурге и Челябинске.