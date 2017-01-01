Власти Прикамья вновь объявили аукцион на строительство миграционного центра МФЦ для мигрантов планируется построить уже в следующем году

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Фото: Сергей Копышко

На прошлой неделе УКС Пермского края заново объявил электронный аукцион на строительство многофункционального миграционного центра в Кировском районе Перми. Начальная цена контракта составляет 118,8 млн руб. Источник финансирования — бюджет Пермского края. Продолжительность работ — 275 календарных дней с даты заключения государственного контракта. Заявки принимаются до 30 июля. Аукцион планируется провести 9 августа.

Напомним, на Ласьвинской, 98к предполагается построить отдельно стоящее здание, где мигранты смогут получить все необходимые услуги и сопровождение на период всего пребывания в регионе. В одном месте предполагается предоставлять образовательные и медицинские услуги, а также организовать выдачу трудовых патентов. В пояснительной записке к проекту бюджета на 2018-2020 годы было сказано, что строительство МФЦ для мигрантов позволит также снизить социальную напряженность и негатив жителей Перми, ликвидировать институт посредников в процедуре получения патентов на трудоустройство и увеличить поступления в бюджет края.

Первый раз аукцион на строительство миграционного центра объявили 14 июня. На торги поступило две заявки, но после рассмотрения их признали несоответствующими требованиям, а аукцион несостоявшимся. 11 июля торги объявили заново.