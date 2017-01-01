Пермское отделение ОНФ предложило свои идеи для реализации национальных проектов и программ

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Эксперты пермского отделения Общероссийского народного фронта сформировали пакет предложений для семи национальных проектов и пяти национальных программ из нового «майского указа» президента России и лидера Общероссийского народного фронта Владимира Путина.

Предложения касаются таких тем, как демография, здравоохранение, образование, жильё и городская среда, экология, безопасные и качественные автодороги, производительность труда и поддержка предпринимательства, международная кооперация и экспорт.

Всего в обсуждении и формировании предложений к национальным проектам и программам участвовало свыше 500 экспертов самых разных направлений. Опыт пермского штаба ОНФ по работе с экспертным сообществом 12 июля представили на заседании Центрального штаба организации.

«Мы считаем, что такой подход позволит региональному штабу ОНФ максимально эффективно и точно выявлять проблемы, которые будут появляться при реализации нового «майского указа» главы государства. При поддержке профессионалов мы сумеем вносить необходимые корректировки в деятельность органов власти на местах с тем, чтобы все процессы в итоге были нацелены на самое главное — повышение уровня жизни наших сограждан, динамичное развитие нашей страны, укрепление экономики России», — подчеркнул сопредседатель регионального штаба ОНФ Игорь Лобанов.

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