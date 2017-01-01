В Перми закончила работу «Школа главного архитектора» Участники разработали проекты набережной и завода им. Шпагина

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Фото: Дмитрий Енцов

В Перми спустя неделю закончила свою работу «Школа главного архитектора». 15 июля торжественная церемония прошла в частной филармонии «Триумф».

Отличительной особенностью работы студентов стали презентационные работы по четырем кейсам, которые «заказал» региональный минстрой: Центр города как формирование точки сбора жителей, Дороги к Каме (от ул. Крисанова до ул. Островского), Новые смыслы железной дороги вдоль набережной (идея Детской железной дороги как один из вариантов) и Территория вокруг завода им. Шпагина.

Победителями в каждом кейсе стали команды New Vision, «Выход», «Pro_ЖД» и «Pro_движение».

По словам жюри, членом которого был, например, Главный архитектор Перми Дмитрий Лапшин и вице-мэр города Виктор Агеев, участники предложили смелые идеи, «зачастую чересчур». Часть работ была подвергнута жесткой критике (например, организация трамвайного сообщения по Транссибирской магистрали), но некоторые идеи похвалило (организация пешеходных дорожек на территории завода им. Шпагина).

В любом случае, организаторы отметили смелость и новаторство молодых архитекторов и пожелали, чтобы подобные мероприятия стали для Перми ежегодными.

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