В Прикамье глава села «подселила» мертвеца в чужой дом Жительница Берёзовского района совершила служебный подлог, чтобы её родственница могла получить право на чужую собственность

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В ноябре 2016 года глава администрации одного из сельских поселений района изготовила поддельную справку о проживании её умершего отца по определенному адресу, при этом достоверно зная, что по указанному адресу проживали другие люди. Эта справка была представлена в суд с целью установления права собственности на дом и земельный участок. В результате этого были нарушены права и законные интересы фактических владельцев, сообщает пресс-служба краевого СУ СКР.

В период предварительного следствия обвиняемая добровольно сложила свои полномочия. Постановлением суда уголовное дело было прекращено, женщина получила штрафа в размере 80 тысяч рублей.