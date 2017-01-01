Юрий Трутнев сохранит пост вице-премьера правительства России Его кандидатуру Владимиру Путину сегодня представил Дмитрий Медведев

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Юрий Трутнев

Фото: Константин Долгановский

Сегодня, 18 мая, в резиденции «Бочаров ручей» прошла встреча президента и премьер-министра России, где обсуждался кадровый состав нового правительства. Старый состав кабинета министров, в соответствии с Конституцией, ушёл в отставку 7 мая. На следующий день Медведев был вновь утверждён на посту председателя правительства.

Озвучивая новый состав кабинета, в числе десяти вице-премьеров правительства Медведев назвал кандидатуру Юрия Трутнева, занимавшего этот пост с 2013 года. Господин Трутнев также является полпредом президента в Дальневосточном федеральном округе.

Среди других вице-премьеров председатель правительства представил президенту кандидатуры Антона Силуанова, Татьяны Голиковой, Ольги Голодец, Виталия Мутко, Дмитрия Козака, Юрия Борисова, Максима Акимова, Алексея Гордеева и Константина Чуйченко.

Напомним, 62-летний Юрий Трутнев родился в Полазне. В 1996 году он был избран мэром Перми, а в 2000 – губернатором Пермской области. В 2004 году Трутнев стал министром природных ресурсов и экологии России. С 2012 по 2013 год он работал помощником президента Путина, после чего вернулся в правительство России на должность вице-премьера.