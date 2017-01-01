В Перми проходит сессия о развитии цифровой экономики региона

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На площадке «Часового завода» АО «Пермская Научно-Производственная Приборостроительная Компания» состоялось открытие стратегической сессии «Концепция развития цифровой экономики Пермского края».

ИТ-сессия организована правительством Пермского края совместно с Московской школой управления СКОЛКОВО при поддержке стратегического партнера по развитию цифровой экономики АО «ЭР-Телеком Холдинг». Работа ИТ-сессии будет идти по следующим направлениям: «Умный город», подготовка кадров для цифровой экономики, цифровая трансформация госсектора, цифровая трансформация производства, стратегия и создание условий для цифровой трансформации региона.

Участие в обсуждении и дискуссиях примут более 120 экспертов регионального и федерального уровня из разных сфер деятельности: представители органов власти, науки, промышленности и ИТ-сектора.

В частности, председатель правления Фонда «ЦСР «Северо-Запад», научный руководитель центра цифровой трансформации бизнес-школы СКОЛКОВО Владимир Княгинин представит доклад о программе цифровой экономики России и приведёт примеры цифровой трансформации компаний и различных индустрий в России и мире. Управляющий директор Фонда «ВЭБ-Инновации» Алексей Благирев расскажет о цифровых трансформациях финансового сектора, плюсах цифровой интеграции предприятий, крупного бизнеса, а также роли банка в экосистеме будущего. Директор по инновационному развитию ПАО «НПО «Сатурн» Дмитрий Иванов поделится опытом создания «умной» фабрики развития высокотехнологичных проектов от прототипа до серийного изделия. Замдиректора «ЦСР «Северо-Запад» Дмитрий Санатов расскажет об опыте наиболее продвинутых стран в разработке цифровых региональных стратегий, а директор акселератора ФРИИ Дмитрий Калаев — про необходимую инфраструктуру для привлечения ИТ-специалистов.

Также в рамках панельной дискуссии федеральные эксперты рассмотрят возможности цифровой трансформации Пермского края.

Губернатор Пермского края Максим Решетников отметил, что с начала разработки концепции цифровой экономики Пермского края в регионе произошли активные изменения. На территории региона увеличивается площадь покрытия широкополосным доступом в интернет, совместно с ВУЗами и ИТ-компаниями ведётся подготовка образовательных программ для подготовки ИТ-специалистов. Увеличивается проникновение «цифры» на производствах: предприятия внедряют технологию интернета вещей и увеличивают автоматизацию производственных процессов.

Ранее Пермский край даже вошёл в топ-10 субъектов страны по уровню цифровизации. По словам Максима Решетникова, теперь для сохранения лидерских позиций региону важно проводить стратегические сессии, потому что там есть возможность обсудить актуальные проекты и пути дальнейшего развития края.

Источник — пресс-служба администрации губернатора