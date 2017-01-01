«Единая Россия» озаботилась моральным обликом своих депутатов
На конференции «Единой России» «Направление 2026» 21 мая будет предложено создать внутрипартийную систему оценки деятельности депутатов всех уровней, являющихся членами «Единой России».
В основном, эта система коснется депутатов в регионах, уточняют в партии. Также будет предложено ввести электронный партийный билет с личным кабинетом на базе коммуникационной платформы «Единой России». Все эти и другие предложения в социальной сфере, развитии экономики и партийной идеологии будут вынесены на обсуждение на партийной конференции.
«Оценка недобросовестным действиям должна даваться не только в публичной плоскости. В связи с этим на конференции будет предложено ввести внутрипартийную систему оценки деятельности депутатов-членов «Единой России» за неприемлемое поведение и недобросовестную работу. В первую очередь должна оцениваться обратная связь с избирателями округа, от которого этот депутат избирался, выполнение его предвыборной программы, наказов избирателей», — рассказал секретарь Генсовета Партии Андрей Турчак, добавив, что оценке подлежат и то, как депутат общается с людьми, его поведение.
Не меньшее внимание должно уделяться моральному облику депутата в различных ситуациях, в том числе бытовых. «Недопустимое поведение зачастую несет репутационные потери. Этот аспект должен быть включен в систему оценки», — считает секретарь генсовета партии.
Также в «Единой России» планируют ввести электронный партийный билет с личным кабинетом на базе коммуникационной платформы «Единой России», которая находится в разработке и с этого года будет запущена. «У каждого члена партии будет доступ к этому кабинету, через который планируется проводить электронное голосование как по внутрипартийным процедурам, не связанным с выборами, так и по предварительному голосованию», — пояснили в пресс-службе «Единой России».
Партийная конференция «Направление 2026» пройдет в формате совместного заседания высшего и генерального советов «Единой России». На полях конференции запланировано заседание Совета руководителей фракций, будут работать дискуссионные площадки по трем направлениям с участием секретарей региональных отделений, руководителей фракций в законодательных собраниях субъектов, МКС, депутатов Государственной думы.
Конференция «Направление 2026» завершает этап большой совместной работы, в рамках которой в регионах прошли дискуссии, направленные на сбор предложений по реализации послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, а также модернизацию партии. В каждом субъекте дискуссии прошли в два этапа — на межмуниципальном и региональном уровнях. Регионы представили свои предложения и лучшие практики по реализации Послания, а также проработали основные проблемы в данной части.
Источник — РИК партии «Единая Россия» в Пермском крае