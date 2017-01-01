Пермские антимонопольщики поддержали создание мусорной монополии

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Пермское управление Федеральной антимонопольной службы рекомендует правительству региона выбрать на три ближайших года единого регионального оператора по обращению с твёрдыми бытовыми отходами.

Соответствующее решение было принято по итогам бурного обсуждения на заседании экспертного совета по применению законодательства в сфере тарифного регулирования при краевом антимонопольном ведомстве. Протокол заседания будет представлен губернатору Максиму Решетникову и региональной службе по тарифам, сообщает пресс-служба пермского УФАС.

Такое решение основано на том, что сейчас в крае нет данных для экономически обоснованного деления на территории обслуживания, пояснил руководитель пермского УФАС Александр Плаксин. Глава ведомства добавил, что деление на зоны и установление операторов на 10 и менее лет будет возможно по истечении трёхлетнего срока.

Напомним, к 1 июля в Пермском крае должен быть принят тариф на услуги регионального оператора по обращению с ТКО. Ранее предполагалось, что Прикамье поделят на девять зон, а контракты будут заключаться меньше чем на 10 лет. Соответствующие конкурсы должны быть объявлены в ближайшее время.