На горе Крестовой выступят солисты Пермской оперы Главный театр Прикамья вновь примет участие в фестивале под открытым небом в окрестностях Губахи

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Фото: Константин Долгановский

Пермский театр оперы и балета им. Чайковского вновь принимает участие в ландшафтном фестивале «Тайны горы Крестовой». В этом году на Рудянском спое горы Крестовой возле Губахи состоится гала-концерт Al tramonto del di — ведущие солисты театра исполнят отрывки из опер Моцарта, Гуно, Доницетти, Верди, Пуччини, Чайковского и других композиторов.

В этом году ландшафтный театральный фестиваль «Тайны горы Крестовой» проходит в седьмой раз. Впервые он прошёл в Губахе летом 2012 года. Тогда же состоялась премьера проекта «Балет на закате»: Пермский театр оперы и балета представил два одноактных балета. Позже зрители увидели не только балеты за закате, но и мюзикл Театра-Театра «Алые паруса», рок-оперу «Юнона и Авось»» в постановке московского Театра Алексея Рыбникова, а в прошлом году на гору вновь вернулся балет — «Ромео и Джульетта» в исполнении пермского театра «Балет Евгения Панфилова».

— Фестиваль «Тайны горы Крестовой» — это уже не просто визитная карточка Губахи. За семь лет он превратился в бренд всего Пермского края. С каждым годом фестиваль набирает обороты — за предыдущие годы его посетили более 55 тысяч зрителей. Уже сейчас мы получили несколько групповых заявок из разных городов. Это только подстёгивает наш интерес, — рассказал член оргкомитета проекта, председатель Совета директоров ПАО «Метафракс», депутат Законодательного собрания Пермского края Армен Гарслян.

На этот раз зрители увидят на сцене ведущих солистов Пермского театра оперы и балета: Зарину Абаеву, Бориса Рудака, Константина Сучкова и других.

— Этот гала-концерт — наш эксперимент. Мы представляем молодую талантливую команду. Ребята пришли к нам из Большого театра, и вот настала пора показать результаты их работы. Зрителей ждёт особая программа, настоящее оперное погружение, — пояснил исполнительный директор оперы и балета Андрей Борисов.

«Закат на Крестовой» — это не только гала-концерт, но и конкурсная программа. В рамках программы зрители увидят ландшафтные спектакли — «Чёрный монах» и «Мамаша Кураж» — обе постановки пройдут на территории заброшенного дворца. По словам художественного руководителя театра «Доминанта», участие в таких проектах — это большая проверка для актёрской игры.

Открытие фестиваля состоится 23 июня в 21:00 на горе Крестовой в окрестностях Губахи.