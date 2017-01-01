Пермские предприятия представили свою продукцию группе компаний «Россети»

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В четверг, 17 мая, в Пермском крае прошла серия мероприятий, посвященных развитию электросетевого комплекса Прикамья, а также использованию производственного потенциала края в интересах крупнейшей российской компании в секторе передачи и распределения электроэнергии.

По приглашению губернатора Пермского края Максима Решетникова в регион прибыла большая делегация ПАО «Россети» во главе с генеральным директором компании Павлом Ливинским. В состав делегации вошли профильные заместители руководителя компании, генеральные директоры дочерних предприятий ПАО «Россети», работающих по всей территории страны.

Делегация ПАО «Россети» посетила производственную площадку пермского завода оптического кабеля ООО «Инкаб». Генеральный директор завода Александр Смильгевич продемонстрировал энергетикам возможности производства. Особый интерес гостей вызвал инновационный оптический кабель, встроенный в грозозащитный трос (ОКГТ), который предназначен для подвеса на опорах воздушных линий электропередач напряжением от 35 кВ и выше. Он решает две основные задачи: защищает ЛЭП от ударов молнии и применяется в качестве кабеля связи и передачи данных.

Оптический кабель «Инкаб», встроенный в грозозащитный трос, аттестован ПАО «Россети» и рекомендован для применения на объектах дочерних и зависимых обществ. С началом производства оптического кабеля, встроенного в грозозащитный трос, завод принимает активное участие в реализации государственной программы импортозамещения.

Кроме непосредственно кабельной продукции представители завода продемонстрировали системы мониторинга температуры и удлинения волокна, которые позволяют контролировать гололедообразование на линиях электропередачи.

В рамках визита в Пермь генеральный директор ПАО «Россети» Павел Ливинский и губернатор края Максим Решетников также посетили офис компании АО «ЭР-Телеком Холдинг».

Президент компании Андрей Кузяев рассказал о планах «ЭР-Телекома» по строительству и запуску IoT-сети федерального охвата на базе технологии LoRaWAN. Участникам встречи представили цифровые решения для интеллектуального учета электроэнергии c применением IIoT, продемонстрировали работу приборов, осуществляющих мониторинг технологических параметров и контроль доступа на объекты распределительной сети. Компания предлагает осуществлять цифровизацию объектов электросетевого комплекса ПАО «Россети» на основе использования сети промышленного интернета вещей «ЭР-Телеком».

Важным пунктом программы визита генерального директора ПАО «Россети» Павла Ливинского в Пермский край стало посещение выставки продукции пермских предприятий, предназначенной для энергетического комплекса.

Свои разработки на выставке презентовали порядка 15 предприятий Пермского края. Среди них как имеющие опыт сотрудничества с ПАО «Россети», так и те, кто представляет свою продукцию впервые.

Оценивая итоги Дня «Россетей» в Пермском крае, губернатор Пермского края Максим Решетников заявил, что продвигать продукцию предприятий Пермского края на российском и зарубежных рынках сбыта — одна из ключевых задач, стоящих перед краевыми властями. «Решению этой задачи способствует кооперация с крупными заказчиками, такими как «Россети». Как мы видим, выставки продукции наших предприятий показывают высокую эффективность — они позволяют показать самые современные разработки компаний здесь и сейчас, презентовать потенциал предприятий и в некоторых случаях опередить запрос крупной группы компаний и предложить решение тех задач, которые ими только обсуждаются».

Генеральный директор компании «Россети» Павел Ливинский подчеркнул важность развития сотрудничества с российскими производителями оборудования для электросетевого комплекса и отметил готовность Прикамских производителей к поставкам необходимого оборудования. «Сегодня мы увидели не просто какие-то опытные образцы, а уже конкретные решения для нужд электросетевого комплекса, которые успешно применяются. «Россетям» важны надёжные партнеры, а производителям важен стабильный заказчик. Вместе мы точно сможем создавать лучшие отечественные продукты, которые смогут конкурировать и на международных рынках», — добавил он.

Стоит отметить, что ОАО «МРСК Урала» (дочернее общество ПАО «Россети») в настоящий момент уже широко использует промышленный потенциал Прикамья. Энергетики активно работают с ООО «Камский кабель», производящим кабельную продукцию, ООО «Электрощит-энергопродукт», выпускающим комплектные трансформаторные подстанции 6(10)/0,4 кВ, ЗАО «Корунд-Вест», специализирующимся на производстве деревянных пропитанных и железобетонных опор и приставок, а также другими поставщиками продукции для нужд предприятий электросетевого комплекса.

Источник — пресс-служба администрации губернатора Пермского края