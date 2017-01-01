Пермские химики разработали безопасный препарат для лечения суставов

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Учёные ПГНИУ провели все доклинические испытания нестероидного противовоспалительного средства «Пирон»

Таблетки предназначены для лечения артритов, артрозов и воспалительных заболеваний. Лекарство обладает высокой активностью, не вызывают аллергических реакций, не обладают мутагенными, канцерогенными, иммунотоксическими свойствами и не оказывают воздействия на эмбрион и репродуктивную систему.



По словам исследователей, существующие на рынке препараты способны негативно воздействовать на структуру многих внутренних органов, например, повреждать слизистую оболочку желудка или вызывать воспаления в поджелудочной железе. Препарат ученых Пермского университета «Пирон» по сравнению с диклофенаком натрия менее токсичен в 20—50 раз, и по сравнению с целекоксибом безопаснее в 2—3 раза.

«По сравнению с диклофенаком натрия и целекоксибом — ближайшими аналогами нового препарата — «Пирон» не имеет ульцерогенности, то есть не вызывает лекарственной язвы желудка. Молекула, которую нам удалось синтезировать, обладает избирательным действием на организм и низкой токсичностью. Это позволяет точечно воздействовать на очаг болезни и при этом избежать побочных эффектов», — рассказал доктор медицинских наук, заведующий кафедрой фармакологии и фармации ПГНИУ Виктор Котегов.

Лекарственное средство «Пирон» разработано на основе производного пиперазин-2-она. Таблетка запатентована в 2016 году. Чтобы найти вещество с необходимыми свойствами, специалисты исследовали более двух тысяч соединений, а затем в течение пяти лет проводили доклинические испытания. Сейчас ведутся переговоры с инвесторами для проведения следующего этапа — клинических испытаний лекарственного средства, сообщает пресс-служба ПГНИУ.

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