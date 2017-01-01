В Пермском крае закрыли пожароопасный центр патриотического воспитания

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В УФССП России по Пермскому краю на исполнение поступило два исполнительных документа, выданных Александровским городским судом об административном приостановлении деятельности объектов с массовым пребыванием граждан.

Так, проверки сотрудников прокуратуры и МЧС не прошли МБУ Всеволодо-Вильвенского городского поселения «Центр культуры, спорта, туризма, молодежной политики и военно-патриотического воспитания «Химик», а также трёхэтажный торговый объект ООО «ЛЕН» в Александровске, где размещаются несколько магазинов. Суд удовлетворил заявления прокурора и вынес определения о принятии обеспечительных мер в виде приостановления деятельности пожароопасных объектов.

В настоящее время требования исполнительных документов исполнены, здания опечатаны. Судебные приставы регулярно осуществляют проверки сохранности наложенных пломб, сообщают в пресс-службе краевого управления ФССП.

Напомним, проверки исполнения требований законодательства о пожарной безопасности на объектах с массовым пребыванием людей начались в России, и в частности в Пермском крае, после пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня». В Прикамье была приостановлена деятельность культурно-развлекательного центра «Циклон» и батутного центра «Гравитация» в Кунгуре, детского развлекательного центра «Октябрь» в Перми, ресторана и кафе «Арт-кафе «История» в Лысьве, бара «Фортуна» в Краснокамске, торгового центра «Бум» и кинотеатра «Мелодия» в Березниках и ТК «Юбилейный» в посёлке Октябрьский.

В конце апреля под угрозой закрытия оказались 15 торгово-развлекательных центров. На днях приставы Перми приостановили деятельность ТЦ «Бирюса».