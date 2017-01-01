«Амкар» выиграл первый стыковой матч у «Тамбова»

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Вчера, 17 мая, на пермском стадионе «Звезда» футбольный клуб «Амкар» провёл первую стыковую игру с командой ФНЛ из Тамбова. «Красно-чёрные» выиграли со счётом 2:0.

Пермские футболисты весь матч имели игровое преимущество над командой из низшего дивизиона, однако реализовать его смогли лишь во втором тайме. Сначала на 60-й минуте Януш Гол после паса Костюкова в касание пробил по центру ворот в противоход вратарю. Затем на 79-й минуте вышедший на замену Сергей Баланович увеличил разрыв в счёте. Белорусский полузащитник после передачи Форбса обыграл в штрафной тамбовского защитника и поразил дальний нижний угол ворот.

Вход на матч был свободным. По данным ФК «Амкар», игру посетили почти 13,5 тыс. зрителей.

Напомним, «Амкар» и «Тамбов» борются за право играть в Российской футбольной премьер-лиге в следующем сезоне. Победитель определится по результатам двух матчей. Следующая игра пройдёт в Тамбове в воскресенье, 20 мая.

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться