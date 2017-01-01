В «Ночь музеев» трамваи №7 и №11 будут ходить до полуночи

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

В связи с проведением всероссийской акции «Ночь музеев» с 18:00 19 мая до 00:00 20 мая будут организованы дополнительные отправления трамваев.

По трамвайному маршруту №7 в 00:00 запланировано дополнительное отправление с остановочного пункта «ОАО «Вагоноремонтный завод» до остановочного пункта «Станция Пермь-II». По трамвайному маршруту №11 отправление с остановочного пункта «Разгуляй» до остановочного пункта «улица 9 Мая» запланировано в 00:05.

При этом в связи с временным прекращением движения трамваев по улице Петропавловская трамваи будут следовать через улицу Белинского.

Источник — пресс-служба администрации Перми