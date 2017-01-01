В выходные в Прикамье ожидается резкое потепление и первые грозы

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В край идёт первое с начала весны настоящее потепление. В центральных и южных районах дневная температура может повыситься до +24…+27°, а ночная — до +10…+15°.

Как сообщает ГИС-Центр ПГНИУ, потепление будет сопровождаться дождями и грозами. Предварительно, осадки начнутся в ночь на субботу. При этом температура воздуха в Перми составит +10…+12°. Днём вероятны кратковременные ливневые дожди и грозы при максимальной температуре +25°. В субботу на севере края максимальная температура достигнет +15…+20° и начнёт снижаться в воскресенье.

В воскресенье повышение температуры в Перми продолжится. Ночью ожидается около +15°, а днём до +25°. Осадки в воскресенье на севере края могут быть сильными. В южных районах грозы ожидаются во второй половине дня.

Грозы 20 мая могут сопровождаться шквалистым усилением ветра.