Всё в дом В Прикамье значительно возросли объёмы индивидуального строительства

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Фото: Игорь Катаев

Сегодня, 17 мая, на площадке выставочного центра «Пермская ярмарка» в рамках VII межрегионального Архитектурно-строительный форума прошло открытое расширенное заседание Общественного совета при министерстве строительства и архитектуры Пермского края. На нём представители министерства, депутаты и общественники обсудили общие тенденции развития строительства в Перми и муниципалитетах края.

Заседание открыли с награждения победителей конкурса по разработке единого внешнего вида нестационарных торговых объектов — киосков и павильонов, итоги которого были ранее подведены краевым минстроем. Победителем конкурса стал Ринат Муртазин. Второе место досталось ООО Торговый дом «ВДС», третье место заняли сразу четыре участника: ООО «Старлекс», ООО «Простодом», ООО «Пресса» и ООО «КОНЦЕПТ». Победить конкурса получил премию в размере 100 тыс. руб. Участник, занявший второе место, — гонорар в размере 65 тыс. руб. Конкурсанты, оказавшиеся на третьем месте, — 35 тыс. руб.

После награждения первый зампреда краевого правительства, министр строительства и архитектуры региона Михаил Сюткин заявил, что проекты НТО, которые заняли третьи места в конкурсе, будут использованы для размещения на улицах в муниципальных образованиях края. Первый заместитель начальника департамента градостроительства и архитектуры администрации Перми Дмитрий Лапшин подчеркнул, что все работы вне зависимости от призового места выполнены на профессиональном уровне.

Основная часть заседания началась с доклада Михаила Сюткина, который рассказал что за последние 5 лет объёмы жилищного строительства в Пермском крае стабильно держатся на отметке свыше 1 млн кв. м вводимого жилья. «Пик строительства пришёлся на 2015 год, когда было построено 1млн 154 тыс. кв. м общей площади жилых помещений. В 2017 году на территории Пермского края за счёт всех источников финансирования построено 16 тыс. 420 квартир общей площадью 1млн 101 тыс. кв. м, что составило 103,9% к уровню 2016 года и 95,4% от наибольшего ввода, достигнутого в 2015 году», — сказал министр.

Михаил Сюткин отметил, что на рост объёмов жилищного строительства в прошедшем году в значительной степени повлияла активность населения. Так, в 2017 году индивидуальными застройщиками построено в 1,5 раза больше жилья, чем в 2016 году. От этого возросла и доля введённого малоэтажного жилья в 1-3 этажа. В то время как юридические лица снизили темпы строительства на 15,4%.

Всего в прошлом году в крае сдано в эксплуатацию 4 тыс. 249 жилых зданий, из них 136 построены застройщиками-юридическими лицами. Удельный вес общей площади многоэтажных домов в общем вводе жилья в регионе по отношению к предыдущему году вырос на 9% и составил 46,8%. Наибольшие объёмы введённого жилья в 2017 году пришлись на АО «ПЗСП», ООО «СМУ №3 Сатурн-Р», ОА «Корпорация развития Пермского края», ООО «Ива-Девелопмент» и др. Отмечалось, что застройщики строят «многоэтажки» в основном из бетона и комбинированных материалов.

Предметом обсуждения стала тенденция резкого спада ввода многоквартирного жилья в муниципальных образованиях. «Важно отметить, что тенденция спада роста многоквартирной застройки в муниципалитетах замещена ростом строительства индивидуального жилья», — добавил Михаил Сюткин.

Председатель Общественного совета при краевом минстрое, президент Пермской ТПП Олег Жданов предложил обсудить проблему развития малоэтажного строительства: «Когда мы смотрим статистику ввода жилья в Прикамья, то видим, что более 40% ввода дают малоэтажные строительство. Тогда почему не поднимается проблематика развития строительства в территориях. В этом есть большой потенциал». Михаил Сюткин заверил, что регулирование вопросов индивидуального жилого строительства будет произведено после принятия генпланов городов края.

Другая тенденция, которая была обозначена в ходе заседания, — это заметное снижение заработной платы сотрудников строительной отрасли: заработная плата в отрасли упала на 15-20%. Однако, с точки зрения рынка труда, количество предприятий строительства в течение 2017 года увеличилось на 1 тыс., средняя численность рабочих — на 3 тыс. В экономической стороны строительства в течение двух последних лет в Прикамье также происходил устойчивый рост средней стоимости строительства.

«Таким образом, общего падения ни с точки зрения объёмов, ни с точки зрения цен фактически не произошло. Поэтому нам с профсоюзами и крупнейшими строителями необходимо обсудить вопрос регулирования заработной платы», — сказал министр.

Существенным фактором, повиливавшим на изменение рынка строительства многоквартирных домов в крае, министр обозначил повышение качества услуг застройщиков, которое влияет на снижение числа долгостроев или других проблемных объектов. В этом направлении деятельности строительной отрасли также прослеживаются положительные сдвиги: в прошлом году в эксплуатацию сдано три долгостроя.

Вопрос депутата пермской гордумы Михаила Бесфамильного касался дальнейшей стратегии развития строительства в крае: «Будут ли меняться стратегия жилищного строительства и создаваться условия для застройщиков?» Министр ответил, что территория региона высоко обеспечена строительными площадями. Однако по-прежнему остро строит проблема качества застройки, поскольку уровень аварийности жилья в Пермском крае превышает средне российский в несколько раз.

В целях решения этих задач, Минстроем разработана и запущена новая региональная программа расселения аварийного жилья, которая основана на принципах комплексности освобождения территории и вовлечения в оборот освободившихся земельных участков под новое строительство.

Во второй части заседания речь шла о нормативном регулировании градостроительных проектов. Замминистра архитектуры и строительства Константин Захаров подчеркнул, что нормативы градостроительного проектирования в муниципальных районах установлены лишь в половине городских поселений, в сельских поселениях — значительно меньше. Однако, говоря о сроках получения разрешения на строительство к крае, Константин Захаров рассказал о значительном сокращении времени при прохождении пяти этапов получения разрешения на стройку. Время прохождения процедуры снизилось со 174 до 123 дней. Олег Жданов добавил, что с этой процедурой напрямую связан показатель инвестиционной привлекательности региона и ведения бизнеса в Прикамье в целом.

«Когда речь идёт об упрощении процедур, то мы говорим не о формальном, а реальном качестве. На сегодняшний день на территории пермского края нет полноценной системы ведения документации в муниципалитетах. Поэтому перед нами стоит вопрос о формировании полноценной организационной структурной градостроительной деятельности, следствием которой станет улучшение показателей строительства», — подытожил министр архитектуры и строительства Прикамья Михаил Сюткин.