Пермский Promobot готовит инвестпроект по расширению производства

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Сегодня, 17 мая, председатель совета директоров Promobot Алексей Южаков представил губернатору Пермского края Максиму Решетникову перспективы развития компании.

Пермская компания Promobot является крупнейшим на территории России, Северной и Восточной Европы производителем автономных сервисных роботов. Компания ведёт собственные разработки в области мехатроники, электроники, распознавания лиц и речи. Налажено собственное производство пластика.

По словам Алексея Южакова, за последние три года компания серьёзно выросла, и в настоящее время заказы принимаются на полгода вперед. «Мы понимаем, что высокий спрос на нашу продукцию — это хорошо, но мы чувствуем потребность в увеличении объема производства для дальнейшего роста компании», — говорит Алексей Южаков.

Сейчас Promobot готовит инвестиционный проект по расширению производственной базы, а следственно, и рабочих мест. В качестве инвестора компания рассматривает Внешэкономбанк.

«Наличие в регионе таких предприятий, как Promobot, позволяет краю претендовать на заметную роль в развитии цифровой экономики не только Пермского края, но и страны, и мира. Мы видим, что компания подошла к определенному пределу, поэтому именно сейчас нужно сделать следующий шаг в развитии — расширить производство», — пояснил губернатор.

Также глава региона отметил, что компания совместно с краевыми властями рассматривает сразу несколько вариантов размещения. По словам Максима Решетникова, в этом вопросе «важно найти не только площадку, но и особую среду, чтобы происходила постоянная интеграция технологий между пермскими разработчиками».

Источник — пресс-служба администрации губернатора