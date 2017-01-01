Разворот к реке На VII межрегиональном архитектурно-строительном форуме прошла презентация проекта «Пермь — 300 лет на Каме»

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Кадр из графической презентации проекта «Пермь — 300 лет на Каме»

Не будет преувеличением сказать, что это событие по важности и масштабности не исчерпывается рамками строительного форума. Речь идёт о принципиальных вещах: не только о том, как мы будем жить в ближайшем будущем, но и о том, какой вектор будет задан в развитии Перми на ближайшие столетия; сможет ли город войти в постиндустриальную стадию развития или вынужден будет остаться в индустриальном прошлом, а значит, лишиться перспектив.

Программу «Пермь — 300 лет на Каме» по заданию Министерства строительства и архитектуры Пермского края разработала группа специалистов архитектурного бюро MLA+ (Санкт-Петербург), Пермский край в этой группе представлял архитектор Андрей Головин, бывший директор МАУ «Бюро городских проектов». Основной доклад делала руководитель группы Яна Голубева.

Для большинства присутствующих, в том числе для многих представителей правительства Пермского края, презентация оказалась абсолютным сюрпризом. Ожидали «косметического ремонта» к 300-летию Перми, а получили масштабный градостроительный проект, существенно дополняющий Генеральный план города. Самое удивительное в этой истории — то, что масштабность и амбициозность сочетается в проекте с абсолютной реалистичностью. Говоря о сотнях тысяч квадратных метров нового жилья и десятках тысяч новых рабочих мест, «Пермь — 300 лет на Каме» не витает облаках, а обеими ногами стоит на реальной прикамской почве.

Основной посыл проекта обозначен в его названии: это новый решительный разворот лицом к реке, который уже начал губернатор Прикамья Максим Решетников, когда совместно с РЖД решил убрать с набережной железнодорожные пути. Работа петербуржцев продолжает этот тренд. Если проект будет реализован, Пермь получит новый речной «фасад», а пермяки — новые урбанизированные территории, рекреационные зоны и принципиально новую транспортную сеть.

Планируется создание семи новых микрорайонов разной величины на территории бывших предприятий, складских и портовых комплексов. Микрорайоны группируются в два кластера, один из которых расположен вокруг Перми-II, ПГНИУ и завода им. Дзержинского, второй — вокруг Мотовилихинских заводов и площади Восстания. Яна Голубева начала презентацию с микрорайона Пермь-Сити, который планируется создать на месте бывшего транспортного двора вокзала Пермь-II. Площадь реновации — 41,07 га, предполагаемая площадь застройки — 440 тыс. кв. м, подразумевается создание 5,9 тыс. рабочих мест и привлечение 8,9 тыс. проживающих.

Ядро этого микрорайона — транспортно-пересадочный узел (ТПУ) Пермь-II, где планируется создать перехватывающие автопарковки и новый автовокзал, а рядом — построить многофункциональный центр, плотно наполненный бизнесом.

Рядом с Пермь-Сити, на площади Гайдара, около Парка камней и на территориях, которые освободятся от путей Горнозаводской железнодорожной ветки, планируется возвести новый комплекс Ворота Перми: 36,95 га площади, 182 тыс. кв. м застройки, 3,7 тыс. рабочих мест и 2,4 тыс. проживающих. По мнению группы разработчиков, здесь будет удобно разместить инновационный кластер, которому пойдёт на пользу близость университета. Ворота будут открыты в трёх направлениях: это будет вход в два новых парка — Данилихинский и Рельсовый, а также на улицу Ленина, которую петербуржцы видят как «пешеходно-трамвайный бульвар, каким эта улица и была исторически».

Здесь же, по соседству, ещё один новый микрорайон — Университетский, самый обширный по площади: 155,94 га, 848 тыс. кв. м застройки, 10,9 тыс. рабочих мест, 17,5 тыс. проживающих. Он расположится между ул. Дзержинского и берегом Камы — на территории, подверженной «торгово-складской эрозии», по выражению профессора ПГНИУ Татьяны Миролюбовой, которая выступала на презентации в качестве эксперта. Эта территория, по мнению Яны Голубевой, требует наибольших усилий и самых крупных вложений из всех, подвергающихся реновации. Зато в результате Пермь получит «уникальный комплекс, где жильё и работа будут в непосредственной близости». Разработчики вовсе не игнорируют якорное предприятие территории — завод им. Дзержинского, но предлагают максимально «привязать» жильё и малый бизнес к его модернизированным производствам.

Одна из целей реновации этой территории — открыть выход на берег Камы, который сегодня недоступен.

Поблизости, на другом берегу речки Данилихи, планируется разместить микрорайон Порт Любимов: площадь — 40,53 га, 456 тыс. кв. м застройки, 3 тыс. рабочих мест, 12,2 тыс. проживающих; «спальный» микрорайон для семейного проживания с доступом к берегу Камы, близкий к городскому центру. Как и «Университетский», он частично занимает бывшие площади завода им. Дзержинского, и разработчики предлагают интегрировать историческую заводскую архитектуру в новую городскую среду.

Между реновационным кластером у Перми-II и аналогичной территории в Мотовилихе планируется ещё и Новый Разгуляй — территория вокруг сквера Татищева и завода им. Шпагина площадью 22,31 га. Здесь разместится 157 тыс. кв. м застройки, 1,4 тыс. рабочих мест и 3,8 тыс. проживающих. Разработчики считают, что застройка здесь должна оставаться малоэтажной, а в целом это должен быть культурный квартал: петербуржцы планируют именно здесь разместить новое здание Пермского театра оперы и балета. Яна Голубева сказала, что улицу Ленина, которая начинается у Перми-II со стелы в честь 250-летия Перми, нужно завершить чем-то столь же символичным в честь 300-летнего юбилея города, и, поскольку стелы нынче не в моде, театр может стать как раз таким знаковым объектом.

Непрерывное пространство культурного досуга с обилием кафе, ресторанов, художественных мастерских и галерей должно соединить будущий театр с заводом Шпагина, о котором петербуржцы говорили только в восторженных тонах. Их очень вдохновило это пространство с его уникальной архитектурой и, как выразился один из проектировщиков Виктор Коротыч, «третьей природой», когда трава и деревья прорастают прямо сквозь шпалы, среди заброшенных рельсов. Здесь планируется создать новый музейный комплекс.

Кластер мотовилихинских реновированных территорий открывается Новой Мотовилихой — микрорайоном в 39,5 га, где планируется 321 тыс. кв. м застройки, 2,9 тыс. рабочих мест и 7,9 тыс. проживающих. О существовании этой полузаброшенной территории Мотовилихинских заводов большинство пермяков даже не подозревает. Градопланировщики намерены сохранить здесь исторические заводские корпуса и интегрировать их в новую архитектуру, а механизмы и другие промышленные объекты превратить в арт-объекты, создающие неповторимый облик территории.

Наконец, завершается эта цепочка реновированных микрорайонов площадью Восстания, где расположится второй транспортно-пересадочный узел, создание которого необходимо в связи с ликвидацией железнодорожного сообщения между Пермью-II и Мотовилихой.

В каждом проекте предлагается разный набор продуктов для бизнеса, разные возможности для проживания. Однако реновированными микрорайонами проект «Пермь — 300 лет на Каме» вовсе не исчерпывается.

Особый раздел презентации был посвящён зелёным зонам. Как справедливо отметили разработчики, нынешние пермские парки — это своего рода острова, не соединённые в единую систему. «Пермь — 300 лет на Каме» эту систему предлагает создать. Для этого планируется освободить из коллекторов малые реки Данилиху и Егошиху и в местах их впадения в Каму создать ландшафтные парки. Данилихинский парк станет главным общественным пространством в микрорайонах западного кластера — вокруг завода им. Дзержинского, городским оазисом, приспособленным как для спокойного отдыха, так и для спорта.

Егошихинский парк будет главным парковым пространством Разгуляя и завода им. Шпагина. Он должен нести культурно-образовательную функцию, быть органично связанным с соседним креативным кластером.

На берегу Камы за цирком планируется создать Пляж Грина — новый городской парк-пляж. Все эти территории свяжут между собой два бульвара — Рельсовый и Мотовилихинский, которые пройдут по полотну бывшей железной дороги: Рельсовый — от Перми-II до Перми-I, а Мотовилихинский — от Перми-I до ТПУ на площади Восстания.

Градопланировщики из бюро MLA+ не склонны размещать на этой узкой полоске трамвай, его они планируют пустить по ул. Ленина. По их мнению, это прибрежное пространство хорошо подойдёт для парка-бульвара с пешеходным и велосипедным движением, с арт-интервенциями и спортивной активностью. Особым аттракционом парка-бульвара предлагается сделать детскую железную дорогу от Перми-I до завода Шпагина.

Как считают петербуржцы, новые парки не создадут транспортных проблем. В целом проект «Пермь — 300 лет на Каме» включает в себя кардинальное улучшение транспортной ситуации в Перми.

Подобно большинству западных урбанистов, представители MLA+ считают, что центр города — не место для автомобилей, здесь должен развиваться преимущественно общественный транспорт. Для автомобильного движения предлагается создать круговое транзитное кольцо вокруг центра города, ликвидировать разрывы улиц, достроить несколько внутренних дорог.

На улицы Окулова и Монастырскую предлагается вернуть двухстороннее движение, а для их разгрузки — активизировать внутриквартальные улицы, например. ул. Матросова, которая в настоящее время практически не работает.

Улицу Строителей предлагается продлить до ТПУ Пермь-II и максимально активизировать, а улицу Магистральную сделать скоростной; между улицами Строителей и Локомотивной создать сквозной проезд через тоннель или, наоборот, эстакаду, и то же самое сделать с улицами Углеуральской и Данщина.

Ну и, говоря о транспорте и транспортной доступности, нельзя не упомянуть то, что разработчики назвали «камскими коридорами»: исполняя вековую мечту пермяков, они предлагают продолжить улицы, перпендикулярные Каме, практически до самой воды, чтобы из каждой точки города можно было выйти на берег.

Конечно, концепция городского развития «Пермь — 300 лет на Каме» вызывает множество вопросов. Конечно, она нуждается в огромной проработке и детализации; потребуется внесение изменений в Генплан, а для этого необходимо пройти Законодательное собрание...

Понятно, что к 300-летию Перми весь этот план, полностью, реализовать не удастся. Но, понимая все сложности, которые несёт в себе реализация концепции «Пермь — 300 лет на Каме», эксперты понимают и то, какие возможности даёт этот проект. Это не просто сумма парков, жилья и торговых центров — это принципиально новая городская среда, это возможность для Перми стать лидером по качеству жизни, обогнать соседей и вырваться вперёд в конкурентной гонке городов.

Геннадий Игумнов, гость презентации, бывший губернатор Прикамья:

— Конечно, этот проект потребует затрат и времени на реализацию, но он того стоит. Пермь всегда была городом промышленным, городом-заводом, но сегодня многие промышленные предприятия, расположенные в городской черте, требуют реконструкции или переноса. Мне кажется, что направление выбрано верное. Если ему следовать, при этом не спешить и не затягивать, а действовать планомерно, постепенно и настойчиво, может получиться очень и очень неплохо — и для Перми, и для жителей, и для развития всего Пермского края.

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